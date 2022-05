Tennis, Manuel Mazza in finale al torneo Itf Men’s Future egiziano del Cairo

Sport

Rimini

| 16:22 - 21 Maggio 2022

Manuel Mazza.

Manuel Mazza grande protagonista in Egitto dove coglie il risultato più importante della sua ancora verde carriera, la finale nel torneo Itf Men’s Future del Cairo (15.000 dollari, terra). Il portacolori del Tc Viserba ha perso finora solo un set nella capitale egiziana, battendo negli ottavi per 6-3, 7-6 (9) lo spagnolo Max Alcalà Gurri (n.7), nei quarti per la seconda settimana di fila il giapponese Rio Noguchi, testa di serie n.1, per 6-3, 5-7, 6-1 ed in semifinale Lorenzo Bocchi, testa di serie n.5, per 6-4, 7-5 in un’ora e 48 minuti di gioco. Il derby azzurro è stata una battaglia, sempre però in pieno controllo del romagnolo che dimostra di aver compiuto un importante salto di qualità.

Ora tra il giocatore del Tc Viserba ed il titolo c’è l’argentino Ignacio Monzon, testa di serie n.6. Finale in programma domani (domenica) alle 10.30. Va ricordato che Manuel Mazza fa parte del programma speciale lanciato dal Tennis Club Viserba, il “Tc Viserba in Tour”, che supporta tecnicamente e finanziariamente i giocatori del Club che svolgono attività internazionale.