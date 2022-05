Basket C Silver, ad Anzola si spengono le speranze playoff degli Angels

Sport

Rimini

| 16:01 - 21 Maggio 2022

Match decisivo per entrambe le formazioni: per Anzola la vittoria conquistata significa promozione matematica alla C Gold, per i Dulca Angels l'addio alle ultime speranze per inseguire i playoff.

Il clima ad Anzola si vede che è di festa e i locali non sbagliano l’avvio, mettendo a segno nel solo primo quarto 6 delle 8 triple tentate che fanno volare Anzola con un parziale di 20-1 dopo soli 6′ di gioco, parziale decisivo che segnerà da subito il match.

Gli Angels dopo un avvio traumatico prendono fiducia con Ale Chiari e Capitan Mazzotti, ma a fine primo quarto il passivo è già pesante, 34-15. Nel secondo quarto poco cambia, la difesa non riesce a contenere uno scatenato Baccillieri, i gialloblù rispondono con Ale Chiari ma Anzola tiene bene e a distanza gli Angels 55-37.

La risposta di orgoglio Angels arriva a metà terzo quarto, quando il talento di Elia Morandotti in attacco e la difesa finalmente solida degli Angels permette di arrivare fino al -10. Ancora Morandotti ha la palla del -7 che riaprirebbe il match, il tiro entra ed esce e in attacco Anzola con Daly e De Ruvo trova di nuovo il +15 che spegne le ultime speranze degli Angels.

Nell’ultimo quarto, Anzola prepara la meritata festa per aver guidato da inizio alla fine il campionato. Per gli Angels finale amaro per aver lasciato tanti punti per strada, ma di esperienza e crescita per i tanti giovani schierati durante l’anno.

Ultimo appuntamento per salutare i nostri tifosi sabato 28/05 al Pala SGR alle ore 21.00 contro Correggio.



Il tabellino



ANZOLA BASKET – DULCA SANTARCANGELO 86 - 72



Anzola: Parmeggiani 15, Daly 11, Carpani 14, Baccillieri 20, Betti 5, De Ruvo 10, Orsi 4, Beccafichi 7, Jevtic, Zanetti, Lullo, Torkar. All. Moffa.



Santarcangelo: James 13, Chiari 20, Nuvoli 2, Mazzotti 3, Mancini 3, Mulazzani 10, Morandotti 17, Nervegna 4, Bonfè, Buzzone, Mari, Dellarosa. All. Bernardi.



PARZIALI: 34-15; 55-37; 66-55