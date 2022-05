Nel ‘salotto di Riccione’ sfilano le auto d’epoca degli anni Venti in omaggio al Centenario

Attualità

Riccione

| 15:59 - 21 Maggio 2022

Auto d'epoca in viale Ceccarini.

Viaggio indietro nel tempo in viale Ceccarini oggi con le vetture d’epoca degli anni Venti, quelle che circolavano sulle strade della nascente Riccione, in un progetto promosso da Adriatic Veteran Cars Club. Tra queste meraviglie del passato, per rendere omaggio al Centenario della città, spicca una splendida F.A.T.A. Aurea del 1922, unico esemplare esistente al mondo, perfettamente conservato e marciante. Oltre alla F.A.T.A Aurea presenti altri cinque meravigliosi esemplari delle quattro ruote creati dal 1914 al 1925, anno di costruzione della Fiat 509 a forma di pesce che l’eccentrico proprietario si fece realizzare per le vacanze al mare. Le auto d’epoca.



Domenica 22 maggio l’appuntamento con le bollicine di Degusta è dalle ore 11 alle 23. Dopo un tour per la città le auto d’epoca torneranno sul viale Ceccarini alle ore 11. Appuntamento al Primadonna Lounge alle ore 12:30 per le premiazioni e la tavola-rotonda dedicata all’automobilismo degli anni Venti, La F.A.T.A. Aurea e gli Anni Ruggenti, insieme Maurizio Catozzi e Teresa Uccellini, direttore e vice direttrice del mensile “Auto d’Epoca”, e alla giornalista Chiara Caliceti.



In piazzale Roma alle ore 19:30 il primo appuntamento della stagione con la grande musica. Al tramonto, sulla spiaggia antistante la piazza, l’Orchestra Sinfonica del Teatro Rossini di Pesaro e Dj Ralf si uniscono in un concerto-spettacolo dove i generi diversi si incontrano e si fondono per regalare una melodia unica.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Riccione, è a cura di Consorzio Viale Ceccarini e Consorzio Riccione Intrattenimento.