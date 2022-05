Santarcangelo, dehors salvi: c'è la proroga al 31 marzo 2022

Attualità

Santarcangelo di Romagna

14:50 - 21 Maggio 2022

Il consiglio comunale di Santarcangelo ha dato il via libera alla proroga, fino al 31 marzo 2023, della normativa che consente ai pubblici esercizi di utilizzare gli spazi esterni. In una nota la locale Confesercenti, che aveva avanzato questa richiesta all'amministrazione comunale, esprime soddisfazione: "Con questo provvedimento si va a sostenere il comparto della somministrazione alimentare che, durante i mesi invernali, a seguito delle diverse restrizioni, ha avuto grandi difficoltà alle quali si aggiungono i notevoli aumenti dei costi dell'energia", evidenzia Massimo Berlini di Confesercenti. Per i prossimi mesi, Confesercenti si auspica altre misure per il settore del piccolo commercio, oltre a iniziative ed eventi che possano "tenere viva e vivibile tutti i giorni dell'anno la città".