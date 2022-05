Baseball, martedì 24 amichevole San Marino-Italia

Sport

Repubblica San Marino

| 14:05 - 21 Maggio 2022

C’è tanto baseball allo stadio di Serravalle, non solo di Serie A. Martedì 24 maggio, infatti, il San Marino Baseball affronterà in amichevole l’Italia. Playball alle 19.30. 7 inning di gioco. Ingresso libero.



Una partita-incontro tra due gruppi con parecchi elementi in comune. Una gara che accogliamo e che cercheremo di rendere ancor più piacevole con alcune iniziative di contorno.



Il cronoprogramma

17 – Arrivo dei ragazzi delle giovanili di San Marino Baseball e Torre Pedrera Falcons

17.30 – I ragazzi si schierano all’esterno per il BP della Nazionale Italiana per 45. In seguito batterà il San Marino Baseball

- Al termine del BP della Nazionale, ai ragazzi delle giovanili verrà consegnata una pallina speciale coi loghi delle due squadre che potranno far firmare agli atleti azzurri.

18 – Via all’intrattenimento musicale LIVE nel piazzale di entrata allo stadio

18.30 – Apertura degli stand con hamburger, patatine, frittura di pesce, piadina. A disposizione un ampio spazio con tavoli e sedie.

19.20 – Primo lancio della partita ad opera del Segretario di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino, Teodoro Lonfernini

19.30 – Inizio della partita sulla distanza dei 7 inning

Al termine della gara riprenderà la musica live e proseguiranno le attività di ristoro



Per prenotare un posto allo skybox contattare il numero 3395277089.