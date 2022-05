Cronaca

Un nido di gabbiani negli ex magazzini Corial in via Palmiri a Rimini: a fare la scoperta ieri pomeriggio (venerdì 20 maggio) gli operai al lavoro nel cantiere di riqualificazione della struttura. Proprio l'altezza in cui si trovava il nido impediva ai volontari di Anpana di intervenire: a salire sull'impalcatura sono stati così i vigili del fuoco, che hanno preso in consegna i gabbiani affidandoli ai volontari. Terminate le operazioni di soccorso, l'attività del cantiere è ripartita.