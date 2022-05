Rimini, "esplode" la movida serale. Polizia all'opera: un arresto e 7 denunce

Cronaca

Rimini

| 11:51 - 21 Maggio 2022



Anche nella giornata di ieri (venerdì 20 maggio) la città di Rimini è stata interessata da intensi controlli disposti dalla Questura di Rimini. Il bilancio parla di un arresto, cinque denunce, 400 persone identificate, 152 veicoli controllati e 59 sanzioni per violazioni del codice della strada. Le persone denunciate si sono rese responsabili dei reati di inottemperanza al provvedimento del foglio di via obbligatorio, irregolarità sul territorio nazionale, guida in stato di ebbrezza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazione delle proprie generalità. Sono state 7 le patenti di guida ritirate.



L’attività straordinaria di controllo si è concentrata principalmente nella zona della stazione ferroviaria e del lungomare sud, da Piazzale Marvelli fino al confine con Riccione, con particolare attenzione ai parchi ed alle aree verdi della città.



Numerosi sono stati i controlli delle strutture ricettive, dei minimarket e dei locali, per verificare in particolare il rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori e il rispetto delle norme in materia di sicurezza e inquinamento acustico.



La Polizia, come detto, ha presidiato anche la stazione ferroviaria, controllando l'arrivo dei treni che portano a Rimini gruppi di giovani diretti ai locali, il cosiddetto "popolo della notte".