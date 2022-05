Furgone in fuga a folle velocità sull'A-14, sperona auto della Polizia: arrestato

Cronaca

Forlì

| 11:26 - 21 Maggio 2022

Foto di repertorio.



Un 49enne è stato arrestato ieri sera (venerdì 20 maggio), da Polizia e Carabinieri, al termine di un'operazione congiunta e di un rocambolesco inseguimento iniziato nel centro di Forlì e conclusosi in A14 all'altezza di Imola. Tutto è nato quando una pattuglia dell'arma è intervenuta a seguito della segnalazione di un individuo che stava infastidendo i clienti di una pizzeria in centro. L'uomo si è rifiutato di esibire un documento e si è scagliato scontro i militari con insulti e spintoni, per poi darsi alla fuga lungo le vie del centro alla guida del suo furgoncino, compiendo ogni tipo di manovra pericolosa. Il fuggitivo ha raggiunto l'autostrada dirigendosi verso Bologna. Anche una pattuglia della Polizia Stradale ha iniziato a inseguire l'uomo, che continuava nella sua guida a tutta velocità. Con una pattuglia in modalità safety car è stato rallentato il traffico davanti al furgone costringendo il 49enne a rallentare, ma quando, all'altezza di Imola, gli è stato imposto l'alt ha colpito l'auto dei poliziotti, speronandola, per cercare di proseguire la sua fuga. A quel punto sono sopraggiunte altre pattuglie che lo hanno bloccato. L'uomo ha continuato a inveire e scalciare contro carabinieri e agenti. Per il 49enne è scattato l'arresto in flagranza per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, convalidato in mattinata dall'autorità giudiziaria al termine del rito direttissimo.