Volontari, c’è tempo fino a domenica 22 maggio per iscriversi al corso Base

21 Maggio 2022

A seguito delle richieste pervenute, il Coordinamento di Rimini organizza un Corso Base di Protezione Civile rivolto ai volontari delle Associazioni iscritte al Coordinamento. Il corso avrà luogo presso la sede del Coordinamento in via Ungheria 1 nei giorni di sabato 4 e domenica5 giugno. Orari, lezioni e docenti sono indicati in allegato nel calendario. Il modulo e la scheda di iscrizione dovranno essere compilati e inoltrati al seguente indirizzo e-mail: formazione@coorprocivrn.it entro e non oltre le ore 24:00 di domenica 22 maggio 2022. Oltre questa data non sarà possibile effettuare sostituzioni o aggiungere nominativi. La frequenza richiesta è del 100% delle ore previste. Si ricorda che è ancora necessario l’uso della mascherina in aula.