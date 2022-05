Rimini, accesso libero per moto e scooter nella Ztl del parco del mare nord

Attualità

Rimini

| 10:50 - 21 Maggio 2022

Parco del mare Rimini nord.



Arrivano modifiche alla Ztl dell'area del parco del mare nord di Rimini, per consentire ai ciclomotori e motoveicoli di accedere con più facilità agli stabilimenti balneari e di attraversare il lungomare. Per scooteristi e motociclisti, l'orario di vigenza della Zona a Traffico Limitato compreso tra via Sante Polazzi (inclusa) e via XXV Marzo 1831 è stato circoscritto alla sola fascia oraria 20-24. In questa fascia oraria è infatti proibito il transito nei tratti compresi tra via Tolemaide e viale Proteo, tra via Grazia Verenin e viale XXV marzo 1831 e tra viale Adige e via Longarone.



Con la nuova delibera della giunta comunale di Rimini sono state approvate anche alcune modifiche al Regolamento di rilascio dei permessi in ZTL e APU per quanto riguarda le strutture ricettive e chi in quelle zone ha il domicilio, seconde case o esigenze legate all'entrata e uscita dagli istituti scolastici.



Più nel dettaglio, per il rilascio dei permessi denominati "domiciliati" avviene solo in base ai requisiti: assenza di persone residenti nell'unità immobiliare e contemporanea proprietà o comproprietà dell'immobile ovvero presenza di contratto regolare di affitto o comodato d'uso dell'immobile della durata di almeno 60 giorni; i permessi per le strutture ricettive i permessi rilasciabili giornalmente sono pari al numero di posti letto a disposizione; per il permesso delle 'seconde case' non si applica la necessità di collegare l'unità immobiliare al posto auto e pertanto i permessi relativi alle unità immobiliari classificate come seconde case costituiscono un permesso a sé stante rispetto a un eventuale permesso per posto auto; per la tipologia 'accompagnamento scolastico', invece, considerando che gli orari di ingresso alle scuole possono essere variabili a seconda delle esigenze, risulta necessario garantire una maggiore flessibilità negli orari di autorizzazione per l'accompagnamento da parte dei genitori presso le scuole.



"L'amministrazione sta continuando il confronto con i cittadini e i residenti del Parco del Mare Nord, nonchè con chi in quei luoghi ha delle attività", precisano da palazzo Garampi. Il prossimo appuntamento è a Viserba il 25 maggio, alle 21, presso la sala parrocchiale. Saranno approfondite alcune questioni specifiche della zona.