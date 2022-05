Porte aperte al Museo Mulino Sapignoli

Attualità

Poggio Torriana

| 10:39 - 21 Maggio 2022

Mulino Sapignoli.



Il Comune di Poggio Torriana aderisce all’undicesima edizione delle Giornate Europee dei mulini, che si terranno oggi e domani (sabato 21 e domenica 22 maggio), organizzate dall’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici.



In queste giornate, in tutta l’Italia ed anche in altre nazioni europee, molti proprietari di mulini si renderanno disponibili ad aprire i loro edifici e ad accogliere il pubblico, illustrandone il funzionamento e le storie che ad essi sono collegate. L’intento è quindi quello di proporre ed illustrare ad un pubblico sempre più vasto questi nostri gioielli troppo spesso ignorati a causa di stili di vita che privilegiano consumismo e tecnologia.



Il Museo Mulino Sapignoli parteciperà all'iniziativa con l'apertura straordinaria di domenica 22 Maggio, dalle 15 alle 18, a cura dell'associazione "Amici del Mulino Sapignoli". Ingresso libero.