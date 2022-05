Confronto tra Ong, aziende e comuni: anche assessore Mattei partecipa all'appuntameno

Attualità

Rimini

| 10:39 - 21 Maggio 2022

Francesca Mattei, assessore del comune di Rimini, a Cooperation Development Export.



C'era anche il Comune di Rimini, rappresentato dall'assessore Francesca Mattei e dal dirigente Agostino Pasquini, tra i partecipanti al "Codeway Expo" di Roma. Il "Cooperation Development Export", svoltosi dal 18 al 20 maggio, è la prima manifestazione fieristica italiana dedicata alla cooperazione allo sviluppo internazionale, che ha avuto un focus specifico sul ruolo giocato dalle imprese. Una piattaforma dove conoscersi, discutere e riflettere, oltre che rappresentare un efficace punto d'incontro e di confronto tra soggetti pubblici, ONG e aziende.



Sono stati due i progetti presentati dall'assessore Francesca Mattei, che hanno riguardato entrambi azioni progettuali che il Comune di Rimini ha messo in campo in questi anni. La prima "Municipi senza Frontiere: Formazione e sviluppo delle capacità municipali in Libia" mira a contribuire al rafforzamento della capacità delle municipalità libiche nell'erogazione dei servizi di base rendendoli più accessibili alla popolazione e aprendo il dialogo e la collaborazione tra amministrazioni e comunità locali. Il secondo è il progetto denominato "DOOLEL: Migrazioni e Co-Sviluppo. Coltivando Social Business in Senegal". Un progetto orientato a sostenere la promozione del tessuto produttivo locale del Senegal contrastando le cause profonde delle migrazioni, attraverso il miglioramento delle competenze e l'aumento dell'occupazione delle donne, dei giovani e dei soggetti vulnerabili, con un approccio inclusivo.



L'assessore Mattei evidenzia che le giornate sono servite "per promuovere sinergie tra gli attori della cooperazione internazionale, con particolare attenzione al ruolo degli enti e delle imprese, impegnati in una funzione di responsabilità sociale". L'assessore evidenzia che fenomeni quali la pandemia e il cambiamento climatico rendono necessari un'azione non circoscritta a livello locale, ma con un raggio d'azione più ampio: "Come Comune di Rimini abbiamo presentato due progetti di cooperazione internazionale, che stanno avendo un riscontro molto positivo e che hanno entrambi una valenza sociale rilevante dal punto di vista internazionale".



Ringraziamenti finali, per Mattei, verso chi "all'interno delle due realtà si è sempre occupato di coinvolgere e aggiornare il nostro comune, dando al nostro operatore un valore aggiunto".