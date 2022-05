Giovane sorpreso al parco Pertini, nascondeva droga negli slip: arrestato

Cronaca

10:24 - 21 Maggio 2022

Nella notte tra giovedì e venerdì (19-20 maggio) la Polizia di Rimini ha arrestato un 21enne italiano, per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia della Volante ha notato il giovane, nella zona del parco Pertini, in compagnia di un altro ragazzo, entrambi intenti a fumare. Il 21enne, gravato da precedenti di Polizia, alla vista degli agenti ha assunto atteggiamenti sospetti. Sono stati disposti accertamenti, che hanno permesso di scoprire involucri di hashish nascosti negli slip del 21enne. Nell'alloggio in cui è domiciliato, sono stati rinvenuti altri involucri dello stesso stupefacente e un panetto intero, oltre a due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.