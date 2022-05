Sindaci dell’Alto Montefeltro e Comites a confronto su lavoro frontaliero

Attualità

Repubblica San Marino

| 09:32 - 21 Maggio 2022

Lavoro frontaliero a San Marino.

Una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei, dal membro dell’esecutivo Marina Rossi e dal membro del consiglio elettivo Stefano Gatta ha incontrato presso la sede di Via Maestri Comacini di Città il sindaco di Montegrimano Terme Elia Rossi accompagnato dal consigliere comunale Lorenzo Broccoli, il sindaco di Mercatino Conca Omar Lavanna, il sindaco di Montecopiolo Pietro Rossi ed il vicesindaco di Carpegna Alberto Biral alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a San Marino Sergio Mercuri. Al centro dell' incontro la questione del lavoro frontaliero, un tema caldo e di estrema attualità che coinvolge almeno seimila persone che quotidianamente si spostano dalle regioni Marche ed Emila Romagna per raggiungere il posto di lavoro a San Marino. Per i frontalieri purtroppo permangono i problemi di carattere burocratico, come quello relativo all’applicazione delle nuove norme in materia di assegno unico ed universale per i figli a carico e quello relativo al mancato riconoscimento dei permessi retribuiti per lavoratori frontalieri con familiari disabili. Da qui la necessità di stipulare convenzioni bilaterali e redigere uno Statuto dei lavoratori frontalieri per introdurre regole certe ed uniformi per tutti e la necessità di riprendere con forza il percorso per la costituzione dell’osservatorio del lavoro frontaliero interregionale Emilia Romagna, Marche, Repubblica di San Marino, quale strumento necessario ad interpretare e conoscere in modo più puntuale tutti gli aspetti connessi al lavoro di frontiera. Al termine dell’incontro il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei si è dichiarato onorato di avere ricevuto in sede i rappresentanti istituzionali del Montefeltro, una delle terre più affascinanti d’Italia, dal glorioso passato, dagli incantevoli borghi medievali che conservano antichi profumi genuini ed ambienti incontaminati e dalla storia antica che si scorge visitando le chiese austere, i conventi solitari ed i mulini disseminati in tutta l’area