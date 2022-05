Memorial Protti: Sant'Ermete, k.o. di misura con la Juventus

Sport

Rimini

| 09:23 - 21 Maggio 2022

Doppia sconfitta per il Milan nella prima giornata del Memorial Protti.



Una giornata ricca di gol: il Rimini liquida la Civitanovese e l’Helsinky rifilando goleade, quella presa anche dal Milan contro l’Hapoel in mattinata, mentre la Juventus dopo aver vinto all’ultimo minuto con il S.Ermete (ottima la prova dei verdi) cade contro il Team Sudostschweiz. Gioie e dolore per la Roma che vince in mattinata con la San Marino Academy ma perde nel pomeriggio con l’Ausonia Academy. Ottime prestazioni di Atalanta ed Inter, con i bergamaschi che rifilano sei reti al Marano e cinque all’Imolese, mentre l’Internazionale vince in rimonta la seconda partita con il Galbania dopo aver battuto la Cantera Napoli che si segnala in questo torneo per la presenza del giovane Luca, un ragazzo disabile che gioca con il sorriso attorniato dal cuore dei napoletani e dei suoi amici…. Se ancora qualcuno pensasse che il calcio è uno sport per stupidi…beh..forse dovrebbe ricredersi…. semplicemente: ”grazie”. La sorpresa si chiama Forlì che in serata ha battuto il Milan (2-1). Bene anche le toscane Empoli e Fiorentine uscite entrambe vittoriose nelle prime due gare del torneo. Cesena e Bologna rimediano invece un pari e un successo.





Risultati:



Gruppo A



Juventus vs S. Ermete 1-0



Cesena vs Team Sudostchweiz 1-1



S.Ermete vs Cesena 1-5



Team Sudostschweiz vs Juventus 3-1



Gruppo B



Savignanese vs Ferencvarosi 1-0



Levante Azzurro vs Bologna 2-2



Bologna vs Savignanese 3-0



Ferencvarosi vs Levante Azzurro 2-3



Gruppo C



Triestina vs Forlì 0-4



Hapoel vs Milan 5-0



Triestina vs Hapoel 2-6



Forlì vs Milan 2-1



Gruppo D



Rimini vs Academy Civitanovese 5-0



Helsinky vs Empoli 0-8



Empoli vs Academy Civitanovese 6-0



Rimini vs Helsinki 6-0



Gruppo E



Sud Tirol vs Ausonia 1-2



San Marino Academy vs Roma 0-2



Sud Tirol vs San Marino Academy 5-0



Ausonia Academy vs Roma 1-0



Gruppo F



Fiorentina vs Rosina 3-0



Alto Academy vs Pordenone 4-1



Pordenone vs Rosina 2-3



Alto Academy vs Fiorentina 0-2



Gruppo G



Lyngby vs Imolese 3-0



Marano vs Atalanta 0-6



Atalanta vs Imolese 5-1



Marano vs Lyngby 0-1



Girone H



Inter vs Cantera Napoli 4-1



Garbania vs Champions 2-2



Cantera Napoli vs Champions 3-1



Garbania vs Internazionale 1-2