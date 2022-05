Pennabilli, terminato il progetto ''Identità storica'' del territorio, effettuato a costo zero

Attualità

Pennabilli

| 08:54 - 21 Maggio 2022

Pennabilli Identità del teerritorio.



E’ terminata la collocazione della cartellonistica che delinea l’identità storica di tutto il territorio: a comunicarlo è la stessa Amministrazione Comunale di Pennabilli. Questo progetto è iniziato cinque anni fa su proposta di Gianfranco Giannini detto “Gianni” al sindaco Mauro Giannini, che assieme hanno percorso tutto il territorio e hanno individuato gli eventi storici principali che lo hanno caratterizzato, frazione per frazione. All’ingresso di ogni località, sotto le proprie insegne, sono stati apposti quindi i relativi riferimenti storici: Pennabilli Terra di origine dei Malatesta, Ponte Messa Antico Vico Romano, Maciano Contea Vescovile, Soanne Terra di missione di S. Gaspare del Bufalo, Miratoio Contea di Gattara, Scavolino-Bascio-Ca’ Romano Principato di Bascio e Scavolino. Oltre ad essere un orgoglio per i residenti, l’individuazione degli eventi storici è cosa fondamentale per il turismo culturale. Altri segnali di località sono stati apposti anche nelle borgate più isolate. L’attuazione di tale progetto è stata resa possibile grazie ad un finanziamento di 10.000 euro arrivato dal Ministero dell’Interno. Intervento effettuato a costo “zero” per il comune di Pennabilli.