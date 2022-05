Basket B, RvieraBanca passa a Taranto in gara3 (81-84): è in semifinale playoff

Sport

Rimini

| 02:48 - 21 Maggio 2022

Rimini è in semifinale. Vittoria soffertissima per RivieraBanca Basket che al PalaFiom di Taranto deve sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa il referto rosa che vale il 3-0 nella serie e la qualificazione alle semifinali playoff. I ragazzi di Coach Mattia Ferrari hanno resistito nel finale al rientro dei padroni di casa dopo una buona prestazione per larghi tratti della partita. Presente il presidente Paolo Maggioli (in tribuna anche tre eroici tifosi: un gesto potentissimo di vicinanza che ha caricato ancora di più la squadra).



Tanta fisicità e tanto equilibrio nei primi minuti: Rivali va ripetutamente a segno e Saccaggi scalda la mano da tre punti per Rimini, mentre i padroni di casa si affidano a Sergio (8-8 al 5'). Nella seconda metà del primo quarto i biancorossi aumentano i giri del motore: Saccaggi realizza il gioco da tre punti e Masciadri punisce dalla lunga distanza, Taranto invece fatica a trovare la via del canestro (11-17).



RivieraBanca comincia il secondo quarto con un parziale di 5-0 firmato Tassinari-Mladenov, Conte replica dalla lunetta ma la bomba di Masciadri ed un altro centro di Tassinari valgono il +14 per gli ospiti (13-27 al 12'). Un super Conte segna 7 punti filati per Taranto, ma Rimini spinge fortissimo con le triple di Masciadri ed i canestri di un ispirato Tassinari (24-41 al 17'). In chiusura di primo tempo i pugliesi risalgono parzialmente la china e con la tripla di Sergio vanno negli spogliatoi sul -8 (35-43).

Taranto esce dagli spogliatoi col piede giusto e torna sul -3 col duo Ponziani-Sergio (42-45 al 23'). Rimini non si scompone e torna a macinare gioco da tre punti con Masciadri e Rivali (45-56 al 25'). I quasi omonimi Conte e Conti vanno a segno dalla lunetta, RivieraBanca però chiude alla grande il terzo quarto con altre due bombe firmate Tassinari-Mladenov ed il tap in vincente di Rinaldi (51-65).



Ponziani e Conti forzano il timeout di Coach Ferrari con le loro giocate a metà quarto periodo (62-71 al 35'), mentre le bombe di Diomede ed il libero di Conti dopo il tecnico alla panchina riminese portano i padroni di casa fino al -3 (70-73 al 37'). Conti segna da due punti ma Rivali risponde ai liberi prima del timeout di Olive (72-76 al 39'). Rivali è infallibile dalla lunetta ma Diomede fa altrettanto ed a 20" dalla fine piazza la tripla del -2 (79-81). Tassinari ed Arrigoni combinano un 3/4 dalla linea della carità, Conti segna ma Gambarota fa 0/2 ai liberi, Rinaldi cattura il rimbalzo che decreta la fine della partita.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 29 maggio per Gara 1 semifinale playoff contro la vincente di Faenza-Ruvo di Puglia (serie: 2-1 Faenza), orario e luogo da definirsi a seconda dell'esito della serie.



Il tabellino

CJ Basket Taranto-RivieraBanca Basket Rimini 81-84



TARANTO: Diomede 23 (1/3, 5/9), Conti 19 (6/8, 0/3), Ponziani 16 (7/12), Sergio 11 (1/3, 3/8), Conte 9 (0/2, 2/2), Gambarota 3 (0/2, 0/2), Erkmaa, Klanskis. All. Olive, Carone C.



RIMINI: Masciadri 21 (1/5, 6/8), Rivali 17 (3/5, 2/3), Tassinari 14 (3/7, 1/5), Scali 8 (4/6, 0/1), Rinaldi 8 (4/6, 0/1), Mladenov 6 (0/2, 2/4), Saccaggi 6 (1/3, 1/2), Arrigoni 4 (1/6), Scarponi (0/1 da tre punti). All. Ferrari, Brugè, Middleton.



PARZIALI: 11-17, 35-43, 51-65