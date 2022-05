Sito aeroporto Rimini irraggiungibile, ipotesi hacker russi

Attualità

Rimini

| 19:20 - 20 Maggio 2022

Aeroporto Fellini di Rimini.



Impossibile raggiungere la homepage del sito dell'aeroporto internazionale di Rimini e San Marino 'Federico Fellini' che sarebbe stato, come riporta l'Ansa, preso di mira dagli hacker russi di Killnet. I 'pirati' informatici, dalla serata di ieri (giovedì 19 maggio) hanno preso di mira i siti di diverse istituzioni italiane e anche quelli di diversi scali come quelli milanesi di Malpensa e Linate, quello di Orio al Serio a Bergamo, quello di Genova e, appunto, quello di Rimini. Digitando l'indirizzo dell'aeroporto romagnolo, compare una schermata bianca con il codice d'errore 508 e la scritta che certifica come il sito web sia temporaneamente impossibilitato ad accogliere la richiesta di apertura a causa del superamento del limite di risorsa