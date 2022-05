Sport

| 18:55 - 20 Maggio 2022

Foto Ventrini.

Domenica prossima alle ore 16 Sportitalia trasmetterà in diretta la partita dell’ultima giornata del girone D di Serie D tra Rimini e Lentigione. Tutto live sul canale 60 del Digitale Terrestre e in HD sul canale 560. Live anche sull’app di Sportitalia scaricabile in modo gratuito su dispositivi IOS e Android. La partita sarà disponibile anche on demand. La telecronaca è affidata a Emanuele Vento.