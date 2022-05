Basket D, Tigers a Ferrara: gara1 di semifinale playoff

Sport

VillaVerucchio

| 18:21 - 20 Maggio 2022

Zannoni.

Fast Coffee Villanova Tigers è l’unica squadra del riminese rimasta in lizza nelle semifinali playoff di serie D. E cercherà di tenere alto l’onore della palla a spicchi locale.

Dopo l’entusiasmante serie con Podenzano, dove le “Tigri” hanno ribaltato con autorità la sconfitta di gara1, i biancoverdi del presidente Lorenzo Meluzzi affrontano ora Scuola Basket Ferrara. Gli estensi, secondi in regular season, hanno sconfitto 2-0 International Imola ai quarti.

Gara1 è in programma alla "Giuseppe Bondi Arena" sabato 21 maggio, alle ore 20.

“La semifinale era l’obiettivo minimo che ci eravamo posti in stagione, e i ragazzi sono stati bravissimi a centrarlo. – fa il punto della situazione coach Cristian Evangelisti - Adesso comincia il gran ballo, e noi vogliamo farci trovare pronti”.



La serie si preannuncia molto difficile.

“SB Ferrara è un’ottima squadra, un mix importante di giovani e giocatori esperti per la categoria di 26-27 anni. Ha una base di 9-10 giocatori molto tecnici, un roster completo e profonda”.



Se potesse, coach, quali giocatori di Ferrara estrometterebbe da gara1?

“Gli esterni sono il fiore all’occhiello dei nostri avversari. Di Giusto è un play giovane (classe 2001) bravissimo in penetrazione, con un buon tiro da 3 e tanti punti nelle mani. Rimondi e Berti sono i due fari della squadra. Il primo è una guardia tecnicamente completa; il secondo è un esterno molto fisico. Senza dimenticare il talento Seravalli, giocatore capace di partire sia quintetto sia panchina, tecnico e buon tiratore. Ferrara distribuisce i punti, gioca a ritmo alto, ed è molto pericolosa in transizione”.



Come si affronta Gara1 di semifinale?



“Con tanta difesa e un’ottima gestione del ritmo. Occorre aumentare il livello di difesa individuale rispetto alla serie con Podenzano”.



Si parte in trasferta.

“In semifinale playoff il fattore campo ormai non può contare più. Servirà arrivare pronti all’appuntamento e giocare con la massima energia mentale e nervosa. I tifosi li riabbracceremo mercoledì 25 maggio alla Tigers Arena, sappiamo che alcuni fedelissimi ci seguiranno a Ferrara e questo ci fa molto piacere. Tutti gli altri potranno seguirci in diretta Facebook.A tutti diciamo: ancora una volta i Tigers proveranno a fare l’impresa”.



Ferrara, città dove il n. 8 Tigers Charlie Foiera ha giocato e vinto tanto, riserverà un omaggio al lungo romagnolo.