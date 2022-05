Turismo, grande fiducia per l'estate: "l'interesse per la Riviera sta esplodendo"

Turismo

Rimini

| 17:45 - 20 Maggio 2022



L'interessamento per la Romagna sul fronte turistico sta "esplodendo". In atto vi è un "effetto rimbalzo dopo i due anni della pandemia" che stanno facendo arrivare "un flusso di prenotazioni forse mai visto in passato". È quanto ha detto a margine di una conferenza stampa a Rimini Gianfranco Vitali, coordinatore della cabina di regia dell'ente turistico Visit Romagna. Vi è una "fortissima richiesta di clienti, soprattutto dalla Germania, che ritorneranno in massa quest'anno". Anche gli italiani, che negli anni del Covid hanno riscoperto le mete vicino casa, stanno generando "un notevole flusso di prenotazioni", ha rivelato Vitali, che commenta: "Siamo molto ottimisti per questa annata". Uno dei mercati di riferimento per la Romagna è sempre stato quello russo, al momento azzerato a causa della guerra in Ucraina. Anche su quest'ultimo Paese la Riviera stava investendo molto. L'aeroporto di Rimini era infatti pronto ad avviare nuove tratte per il Paese aggredito. Tutto fermato dal conflitto. "Russi e ucraini sono un punto interrogativo", ha detto Vitali facendo riferimento al movimento turistico. "Credo che dovremo aspettare qualche mese, ma non di più. Io sono abbastanza ottimista sulla ripresa di questi mercati già dall'autunno".