Femminicidi, Questore di Rimini: "sono in aumento. Combattere la cultura del possesso"

Attualità

Rimini

| 17:02 - 20 Maggio 2022

Rosanna Lavezzaro, Questore di Rimini.



Sul fronte dei femminicidi nei primi quattro mesi dell'anno "la statistica è in netto rialzo e i dati non sono confortanti. Nonostante l'investimento in termini di uomini, di energie da parte nostra, della Procura, da parte del Dipartimento, purtroppo i dati non sono confortanti. Nel 2002 ci sono stati 4 ammonimenti domestici. C'è un fattore culturale, c'è una questione maschile che va scardinata". Così il Questore di Rimini, Rosanna Lavezzaro, nel corso di una conferenza stampa indetta all'indomani dell'uccisione della ex compagna 46enne da parte di un cittadino peruviano 54enne. "E' stato organizzato proprio dal Comune di Rimini non più tardi di due giorni fa un convegno sul tema - ha argomentato - ed è stato molto interessante un approfondimento che ha fatto uno psicologo sull'aspetto culturale e emotivo. Lui ha detto che siamo in presenza di una questione maschile da risolvere che non può e non deve essere più considerata come un fatto meramente individuale - ha aggiunto Lavezzaro - ma bisogna scardinare una cultura diciamo del possesso che va un po' al di là che rende l'uomo non consapevole della sua incapacità di gestire un certo rifiuto e rende la donna anche altrettanto inconsapevole di correre un rischio invece molto grave che, come è successo, può portare a conseguenze tragiche e irreversibili".



Quanto alle misure per fronteggiare il fenomeno del femminicidio e della violenza, ha sottolineato "lo strumento dell'ammonimento domestico è uno strumento più forte, più qualificato rispetto all'ammonimento per stalking perché può essere attivato anche in assenza di una richiesta diretta. Nel caso specifico - ha concluso riferendosi all'uccisione della donna avvenuta ieri - non c'era veramente nessun elemento che potesse lasciare presagire un epilogo di questo genere che ha colto di sorpresa anche tutto l'entourage di queste due persone".