Inaugurata la valle preistorica "Il mondo dei Dinosauri" all'Acquario di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 15:47 - 20 Maggio 2022

Inaugurazione de "Il Mondo dei Dinosauri".

C’è il Tyrannosaurus Rex, ci sono il Triceratopo, il Titanosauro e c’è anche il Dracorex hogswartia, che prende il nome proprio dalla scuola di Harry Potter, così vicini e veri da incutere timore e meraviglia. Sono le nuove star de Il Mondo dei Dinosauri la nuova area aperta il 20 maggio all’Acquario di Cattolica, una vera valle preistorica dove 13 dinosauri iperrealistici attendono famiglie, bambini, appassionati di preistoria e fan del Giurassico.



Per grandi e piccini si realizza il sogno di un viaggio nel tempo fino a oltre 65 milioni di anni fa, quando i rettili dominavano la terra. Si può diventare paleontologi per un giorno: una vasta area scavo nasconde vero reperti fossili che i bambini, armati di strumenti di altri tempi come setaccio, pennelli e secchielli, dovranno riportare alla luce. I preziosi ritrovamenti saranno poi riportati alla Casetta del paleontologo, e i ricercatori in erba riceveranno un premio, come riconoscimento per il loro “contributo alla scienza”.



Il taglio del nastro è avvenuto a quattro mani, con la Sindaca del Comune di Cattolica Franca Foronchi, che ha dichiarato "Partecipo con piacere a questa inaugurazione. L'Acquario di Cattolica rappresenta una importante risorsa per il nostro territorio, capace di attrarre, educare ed intrattenere le famiglie. Questa mostra arricchisce l'esperienza della visita e apre un nuovo scenario, quello del mondo dei dinosauri, che saprà catturare grandi e piccini. Possiamo dire di inaugurare oggi anche la stagione turistica e vogliamo ringraziare il Gruppo Costa Edutainment che si sta adoperando al massimo per accogliere nel migliore dei modi quanti sceglieranno Cattolica per trascorrere le proprie vacanze"



Con ‘Il Mondo dei Dinosauri’ incluso nel biglietto, l’Acquario introduce un’importante novità che si affianca alla visita della struttura che ospita gli squali toro più grandi d’Italia, pinguini, lontre, caimani, rettili e 3000 esemplari di 400 specie diverse, per un’esperienza immersiva e completa nel mondo della natura.



L’Acquario è aperto ogni giorno dalle 10 alle 18.30 (ultimo accesso alle casse alle 16.30). Dal 20 maggio il prezzo dei biglietti è di 23 Euro (intero) e 19 Euro (ridotto) ai botteghini, mentre chi acquista online gode di sconti speciali e della formula “Prima acquisti, più risparmi”.