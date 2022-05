Rimini Calcio, è morto Loris Pesaresi: giocatore e tecnico molto amato

Sport

Rimini

| 15:27 - 20 Maggio 2022

Loris Pesaresi.









E' morto improvvisamente Osvaldo Pesaresi, da tutti conosciuto fin da bambino come Loris Pesaresi. A luglio avrebbe compiuto 79 anni. Originario di San Vito, abitava nel quartiere del Borgo San Giuliano dove spesso lo si incrociava in sella alla bicicletta.

E' stato una figura molto conosciuta del calcio biancorosso che ha vissuto da giocatore, allenatore, tifoso sulle tribune del Neri e come opinionista in una tv locale. Durante la settimana lo si incontrava davanti allo stadio a parlare di calcio e delle vidende del pallone biancorosso in particolare.

Cresciuto nel settore giovanile, debuttò in prima squadra con Pattini mister per poi prendere altre strade nel campionato di Promozione: giocò nel Faenza, per un paio di stagioni nel Morciano dove il tecnico era Pozzi il quale poi se lo portò - era la stagione 68-69 - al Cattolica, club in cui aveva già militato nella stagione 1964-1965 in serie D.

Era il classico mediano dal lancio pulito a servire le punte e aveva un gran tiro tanto che i tifosi giallorossi ricordano ancora una sua memorabile rete da 35 metri nel derby contro il Riccione, la sua ultima squadra prima di appendere le scarpette al chiodo e intraprendere la carriera di allenatore. Chi ha giocato con lui lo ricorda come uomo spogliatoio, un positivo di carattere.

A lungo Pesaresi lavorò nel settore giovanile del Rimini e nella stagione 88-89 quando fu esonerato Osvaldo Jaconi fu chiamato al suo posto per poi cedere nuovamente il testimone al tecnico. In precedenza, sempre con Jaconi e poi con Gadololo, era stato il vice allenatore della prima squadra. Una stagione, quella, che segnò la retrocessione del Rimini - inserito nel girone meridionale - in serie C2 con 15 punti. Successivamente, al Baracca Lugo in serie C2 fu il vice di mister Soldò e nello stesso tempo allenava la squadra Allievi bianconera. A livello locale nel mondo dilettantistico da ricordare tra le altre le due stagioni in Promozione e Interregionale con il Villa Verucchio. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Altarimini.it