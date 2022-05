Misano e San Giovanni collegate da un ponte ciclopedonale, ecco il progetto da oltre 3 milioni

Attualità

Misano Adriatico

| 15:21 - 20 Maggio 2022

Il rendering del ponte ciclopedonale sul fiume Conca.



La giunta comunale di Misano Adriatico ha approvato oggi (venerdì 20 maggio) il progetto di fattibilità tecnico – economica per la realizzazione di interventi di completamento, messa in sicurezza e valorizzazione della rete ciclopedonale che collega Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano.



Il progetto prevede il potenziamento della rete della mobilità dolce includendo e valorizzando al suo interno la presenza della spina verde del Conca, riqualificando al tempo stesso le porzioni del percorso ciclo-naturalistico su strada e potenziando la qualità ambientale delle aree coinvolte.



È prevista, in particolare, la realizzazione di un ponte ciclopedonale di collegamento tra le due sponde immediatamente a monte di Santa Monica. Si tratterà di una passerella strallata di circa 120 metri.



Gli altri interventi previsti nel progetto riguardano la realizzazione di percorsi di collegamento tra la spina verde del Conca e i quartieri di Santa Monica, Misano Cella, Pianventena e il centro di San Giovanni; il risanamento della briglia presente a monte di Santa Monica e al di sotto della frazione di Pianventena; interventi di segnalazione e raccordo tra il percorso ciclo-naturalistico di lungo fiume e le sue porzioni in strada; interventi sui tratti stradali interessati dalla presenza del percorso ciclo-naturalistico per differenziare i flussi, mettere in sicurezza i ciclisti e a rallentare il traffico. Sono previsti, infine, l’inserimento di arredi e il risanamento e potenziamento del corredo vegetale.

“È un progetto che ci sta particolarmente a cuore – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni -.



Il percorso naturalistico che collega Misano a San Giovanni in Marignano è di particolare importanza e bellezza per il nostro territorio. Collegare in piena sicurezza le due sponde consentirà di godere ancor di più di questa area e di potervi transitare anche nei periodi di piena del fiume, quando non si possono utilizzare gli attraversamenti esistenti”.



L’importo stimato dei lavori ammonta a 3.450.000 euro. Il progetto è stato presentato in convenzione dalle amministrazioni comunali di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano per l’ottenimento di finanziamenti nell’ambito del bando ministeriale per la rigenerazione urbana rivolto ai comuni sotto i 15.000 abitanti.



Misano, in quanto comune capofila, a seguito dell’approvazione in giunta porterà il progetto in consiglio comunale, entro la fine del mese, per il suo inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche.