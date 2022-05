Oltre 2 milioni dal pnrr per due moderni centri per accogliere anziani non autosufficienti

Attualità

Rimini

15:17 - 20 Maggio 2022

Camere da letto, una palestra a cielo aperto, un centro ricreativo, soluzioni di domotica per la telemedicina, spazi dove incontrarsi, seguire training e fare della formazione. Il progetto per l'autonomia degli anziani non autosufficienti, presentato dai distretti socio sanitari di Rimini e Riccione, può diventare realtà grazie a 2,46 milioni di euro finanziati dal pnrr. Un finanziamento rilevante per realizzare due poli di servizi per anziani, uno nell'immobile dei Tigli di via D'Azeglio, contiguo e collegato all'ex convento dei servi che ospita 13 posti con servizi, dove saranno realizzati dieci mini alloggi; il secondo nella zona di Riccione.



Nel dettaglio, alle camere, si aggiungono altri servizi, come una grande palestra a cielo aperto nell'ampio giardino dei Tigli, spazi per lo svolgimento di incontri, un centro servizi di prevenzione, diagnosi e cura, ma anche la realizzazione di soluzioni di domotica, telemedicina e controllo da remoto negli alloggi da realizzare e negli alloggi con servizi già esistenti. "La struttura che andremo a realizzare si inserisce all’interno di una precisa e chiara visione di sanità del futuro che sta caratterizzando le nostre politiche locali e il nostro approccio ai servizi, e che passa prima di tutto da un alleggerimento dell’intervento ospedaliero a favore di una medicina sempre più di vicina ai cittadini", spiega l'assessore alla salute del comune di Rimini, Kristian Gianfreda.



I centri di promozione, prevenzione e cura che si svolgono nel complesso Servi-Tigli saranno coordinati dalla Casa di Comunità di via Settembrini che copre la zona centrale del territorio comunale.