Santarcangelo, investito quasi mezzo milione per sistemare il circolo tennis

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:01 - 20 Maggio 2022



La giunta comunale di Santarcangelo ha approvato l’atto di contabilità finale per i lavori di efficientamento energetico e la messa in sicurezza dell’impianto sportivo gestito dall’associazione Circolo Tennis “Marino Casalboni”.



Il provvedimento rientra nell’ambito dei procedimenti per la liquidazione del contributo di 225.000 euro assegnato all’associazione da parte della Regione Emilia-Romagna nel 2018: 450.000 il costo totale dei lavori, finanziati per la restate parte da un mutuo stipulato presso l’Istituto del credito sportivo, per il quale l’amministrazione comunale si è fatta da garante con una fideiussione pari al 20 per cento dell’importo.



L’intervento – che si è concluso alla fine del 2020 – ha previsto nel dettaglio la sostituzione dei palloni pressostatici in quattro campi da tennis e la sostituzione della struttura geodetica del campo polivalente con strutture di terza generazione ad altissimo contenimento energetico. Sempre per incrementare il risparmio energetico sono stati sostituiti i generatori di calore e i fari di illuminazione, oltre ad altre piccole opere per aumentare la luminosità naturale e l’efficienza energetica. I lavori hanno inoltre interessato l’illuminazione dei campi estivi, il manto della pista di atletica leggera e dei vialetti.



“Quello dei lavori di riqualificazione all’impianto sportivo è un significativo esempio di collaborazione fra amministrazione comunale e società sportive che gestiscono gli impianti” dichiara l'assessore allo Sport, Angela Garattoni. "Il Comune, in questo caso, ha fornito una supporto per agevolare la società nell’opera di riqualificazione, conseguendo un miglioramento delle strutture che ha portato a un potenziamento dell’offerta e delle attività sportive a beneficio di tutta la città”.



Nel frattempo, in seguito all’intervento di riqualificazione e superata la fase più grave della pandemia, sono riprese e si sono intensificate le attività dell’associazione sportiva: ad aprire la stagione 2022 il girone della serie C e i play off per la fase nazionale. Le squadre under 10, 12 e 16 si sono invece qualificate per la seconda fase regionale, mentre sono in corso i campionati di serie D e il campionato nazionale di serie B femminile.

Nelle prossime settimane prenderanno avvio anche i tornei organizzati proprio dal Circolo Tennis: il memorial “Luciano Piraccini” per la terza categoria, l’Open maschile, il torneo giovanile under 10-12-14-16 e l’Open femminile.