"Romagna, la terra della Dolce Vita": in tv lo spot che promuove la Riviera

Attualità

Rimini

| 14:53 - 20 Maggio 2022

“La Romagna ti aspetta” è l’incipit della nuova campagna televisiva realizzata dal regista Elia Castangia e prodotto da RTI, con cui la Riviera Romagnola invita le famiglie italiane a trascorrere le prossime vacanze estive lungo i suoi 110 km di costa e l’affascinante entroterra, e che andrà online in prime time sulle reti Mediaset da domenica 22 maggio a sabato 4 giugno e da domenica 12 a sabato 25 giugno.



«Le campagne sulla destinazione - dichiara il Presidente di Visit Romagna e Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - si affiancano alle azioni di promozione dei grandi eventi che quest'anno vedranno finalmente l'allentamento delle limitazioni. Lo spot valorizza i driver materiali e immateriali dell'offerta turistica della Romagna: il buon cibo, la simpatia e la cordialità delle persone, la qualità dell’ospitalità e dei servizi, le spiagge e gli stabilimenti balneari e il nostro entroterra. A questi si aggiunge la risposta a una nuova esigenza che dalle ultime ricerche è emersa dopo 2 anni di pandemia e restrizioni: il bisogno di sicurezza. E allora ecco la forza degli spazi aperti, delle spiagge, dell’idea di respiro, di una natura incontaminata a due passi dal mare. Un’idea di benessere che oggi acquista ancora maggiore valore e che noi possiamo spendere lungo tutto il territorio, dalla costa all’entroterra».



Programmati in 4 settimane 550 passaggi televisivi sulle reti Mediaset, con il 60% dei passaggi nella fascia oraria del prime time.

Da domenica 22 maggio a sabato 4 giugno è stata pianificato un cosiddetto long video di 40 secondi, durante (alle 19,40 circa) la trasmissione di Canale 5 "Avanti un altro!" condotta da Paolo Bonolis con l'inseparabile spalla Luca Laurenti. Aprono e chiudono ogni puntata due siparietti da 5”. "Avanti un altro!" va in onda su Canale 5 tutte le sere dal lunedì alla domenica dalle 18.45 fino al TG5 delle 20,00 e registra una media di 3,6 milioni di ascoltatori con uno share intorno al 20%. I long video sono affiancati da spot di 30 secondi sulle ammiraglie Canale 5, Italia 1 e Rete 4 e le reti del digitale terrestre TgCom24, Cine 34, 27 Twentyseven, Top Crime, Mediaset Extra, Italia 2.

Previsto un secondo periodo di campagna da domenica 12 a sabato 25 giugno con lo spot di 30 secondi su Canale 5, Italia 1, Rete 4, Canale 20, TgCom24, Top Crime, Cine 34, 27 Twentyseven, La 5 e Mediaset Extra.