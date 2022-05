Trattore si ribalta, agricoltore morto schiacciato nel cesenate

Cronaca

Cesena

14:28 - 20 Maggio 2022

Tragedia sul lavoro questa mattina (venerdì 20 maggio) nel cesenate. Un agricoltore di 57 anni è morto nell'improvviso ribaltamento del trattore che stava conducendo. L'incidente è accaduto attorno alle 10.30 in un podere nella frazione di Casale, nel territorio del Comune di Calisese. Il mezzo agricolo, nell'affrontare una piccola trincea presente sul terreno, si è ribaltato senza dare scampo al conducente, rimasto schiacciato e morto sul colpo. Scattato l'allarme, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che costatare il decesso dell'uomo. Intervenuti anche i vigili del fuoco, per recuperare il corpo. Le indagini per ricostruire esattamente l'accaduto sono in corso da parte della Polizia del commissariato di Cesena.