Rimini, slalom nel cantiere per raggiungere la spiaggia: il comune apre 7 varchi temporanei

Attualità

Rimini

| 14:24 - 20 Maggio 2022



Nello scorso fine settimana a Rimini, con le spiagge prese d'assalto per condizioni meteo tipiche dell'estate, cittadini e visitatori hanno lamentato difficoltà di movimento sul lungomare, in particolare nel tratto tra Piazzale Kennedy a piazza Marvelli. a causa del cantiere aperto per la realizzazione del Parco del Mare Nord. I lavori sono in ritardo, questo, come spiegato dall'amministrazione comunale, a causa della ritardata spedizione dei materiali al cantiere (in particolare le pedane di legno per la realizzazione degli accessi).



L'amministrazione comunale questa mattina (venerdì 20 maggio) ha incontrato i titolari degli stabilimenti balneari, in un incontro nella sala riunione di via Rosaspina, presentando la soluzione pensata per questo fine settimana (sabato 21 e domenica 22 maggio): sette accessi temporanei che consentiranno un passaggio, a residenti e turisti, per accedere alle spiagge nell’area del cantiere che insiste sui tratti 2 e 3 del nuovo lungomare; e che includono anche quelli delle piazze Kennedy, Marvelli e Benedetto Croce, coprendo tutti insieme l’accesso ai bagni dal numero 29 al numero 50. I varchi saranno chiusi lunedì, quando saranno temporaneamente sospesi per consentire il proseguo del cantiere.



Nel dettaglio questo fine settimana, per accedere alla spiaggia nel tratto 2 del lungomare, si potrà passare oltre che da piazza Kennedy, anche dalla via ‘Una Agenzia Matrimoniale’. Per arrivare alle spiagge che vanno dal bagno 28 al 35: i passaggi di accesso saranno due, uno verso i bagni 32 e uno verso il bagno 34 di fronte al Savoia. In alternativa si potrà accedere da Piazzale Marvelli per accedere alle spiagge dei bagnini dal numero 36 al 40.



Per il tratto 3 invece gli accessi sono: oltre a quello della piazza Marvelli che consentirà di raggiungere le spiagge dal bagno 43 al 45, quello di via ‘Le Tentazioni del dott. Antonio’, che coprirà i bagni dal numero 46 al 49; la via ‘8 e 1/2’, che garantirà l’accesso ai bagni dal numero 50 al 55; e la via ‘Toby Dammit’, dalla quale si potranno raggiungere all’inverso gli stessi bagni, a partire dal numero 55 fino al 50.



L’accesso da Piazza Benedetto Croce è aperto per coprire tutta l’area dell’arenile antistante.