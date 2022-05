Ritorno all'Astoria, il progetto per il recupero dell'ex cinema coinvolge anche le scuole

Attualità

Rimini

| 14:08 - 20 Maggio 2022

Cartoline dal futuro, progetto Astoria.



Partire dall’ascolto dei ragazzi, dei più giovani abitanti o fruitori dei servizi del quartiere.



Per questo, a maggio, è partito l’ascolto delle istanze dei giovani studenti delle scuole partner del progetto “Ritorno all’Astoria”, il Liceo scientifico Einstein e la scuola media Bertola. La risposta, attraverso specifici questionari, è andata ben oltre le aspettative con 530 questionari raccolti e 275 studenti dagli 11 ai 18 anni incontrati.



La seconda fase del progetto prevede la raccolta di proposte di attività che possano rispondere a bisogni e desideri emersi nella fase di ascolto.



Questo avverrà attraverso degli incontri di progettazione partecipata che si terranno presso l'Astoria (Via Euterpe 15, Rimini) i lunedì 30 maggio, 6 giugno, 13 giugno dalle ore 18 alle 20.



Qui entrano in gioco tutti i cittadini che siano interessati a proporre attività e idee.



L'esito degli incontri sarà un calendario condiviso di attività ed eventi per sperimentare l'Astoria come Hub socio culturale a favore della città.



Chi è interessato a prendere parte al processo partecipativo e a proporre la sua idea, può presentare una propria manifestazione di interesse al link https://bit.ly/3smsM1I entro il 22 maggio 2022, oppure presentarsi direttamente all’Astoria nei giorni 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno dalle 18 alle 20.



“I processi partecipativi che ripensano spazi dismessi – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alla partecipazione del Comune di Rimini - devono partire dal basso, dall’ascolto della cittadinanza e dal protagonismo dei più giovani. Questo è quanto sitiamo facendo per il progetto “Ritorno all’Astoria”, prima con i ragazzi delle scuole e, ora, con ogni cittadino che vorrà partecipare. Sono questi contributi a rendere vivo il nostro progetto che, proprio perché non nasce con un finale già scritto, si alimenta di ogni punto di vista. Dopo gli studenti, ora, ogni cittadino potrà portare le sue idee, condividendolo con i partner del progetto e contribuendo così a scriverne il finale”.