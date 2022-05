Conto alla rovescia per Misano Grand Prix Truck, tra gli ospiti atteso leader Moto2 Celestino Vietti

Sport

Misano Adriatico

| 14:04 - 20 Maggio 2022



Sta per entrare nel vivo il weekend del Misano Grand Prix Truck. A Misano World Circuit tutto è pronto per tenere a battesimo il Goodyear FIA European Truck Racing Championship 2022, che qui in Romagna vivrà la prima di 8 tappe stagionali. Quindici i piloti che si daranno battaglia in pista con i loro camion da corsa da 5,5 tonnellate.



I camion scenderanno in pista da sabato alle 9.45 per le prove libere, mentre la qualifica sarà alle 12.10. La Superpole alle 12.35 e poi Gara1 alle 14.35 e Gara2 alle 16.40.

Domenica le qualifiche saranno alle 10.35, la Superpole alle 11.00, Gara3 alle 13.05 e Gara4 alle 15.10.



Alle emozioni della pista si aggiungono tanti altri motivi di interesse, a cominciare dal raduno dei camion decorati che tornerà ai numeri pre-pandemia, con 200 esemplari. Sarà possibile ammirarli nel paddock e in pista, con la parata in programma domenica alle 16:00.



Ai camion decorati sarà dedicato anche il Truck Show Music Party, in programma nella MWC Square sabato sera dalle ore 20:00. Alla festa, inclusa nel costo del biglietto giornaliero, si potrà accedere anche dall’esterno, acquistando i biglietti direttamente alle casse del circuito (costo 8 euro).



L’intrattenimento musicale nella MWC Square, in programma sabato e domenica, sarà a cura di Open Stage, una startup innovativa che crea palchi tecnologici dotati di diffusori audio, mixer, luci a led e sensori IoT che si possono prenotare con un’App per creare un social network all’aria aperta e un nuovo modo di vivere le città e i grandi spazi privati. Open Stage ha partecipato recentemente a grandi eventi musicali come il Festival di Sanremo, il concerto del Primo Maggio e l’Eurovision Song Contest e ora debutta per la prima volta ad un evento sportivo.



Due i Dj e producer che si esibiranno dal vivo sabato sera: Alij e Kharfi. Domenica sarà la volta di altri due artisti: Santino Cardamone, già concorrente di X Factor, e Niko Albano.



Un momento particolare sarà dedicato alla consegna del riconoscimento ISO 20121 come standard per la Certificazione del Sistema di Gestione Sostenibile degli Eventi. La certificazione è stata rilasciata al Misano World Circuit da TÜV Italia, filiale italiana del gruppo TÜV SÜD, ente di certificazione leader nel mondo, che conta 24mila dipendenti, filiali in 60 Paesi e sede centrale a Monaco di Baviera. Il traguardo raggiunto rappresenta un fondamentale approccio internazionale alla norma ISO 20121 per MWC, unico impianto del motorsport accreditato in Italia da TÜV SÜD.



La consegna avverrà alle 11:30 presso l’Innovation Camp, uno spazio che rappresenta una novità per il Goodyear FIA European Truck Racing Championship 2022. È allestito da ETRA, promotore del campionato, in collaborazione con gli organizzatori dei vari eventi e l'International Truck of Year (ITOY), allo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile e aumentare l’impiego di tecnologie alternative nella filiera e tra i camionisti.



Si tratta di una piattaforma dove le case costruttrici possono mostrare le loro proposte per lo sviluppo sostenibile e presentare camion con alimentazione alternativa.



DOMENICA UN OSPITE SPECIALE NEL PADDOCK Reduce dal Gran Premio di Francia di motociclismo, il leader del Mondiale Moto2 Celestino Vietti sarà presente domenica, dalle 10:30 alle 12:00, presso lo stand Iveco per incontrare i suoi tifosi e firmare autografi.



CONTINUA LA PREVENDITA DEI BIGLIETTI È ancora possibile acquistare i biglietti in prevendita. Sul sito misanocircuit.com e sulla piattaforma TicketOne è disponibile un biglietto circolare che comprende l’accesso alla tribuna, all’area sportiva e commerciale nel paddock e l’accesso alla MWC Square con tutte le sue proposte e iniziative speciali.



Prezzi: sabato 16 euro, domenica 20 euro, abbonamento sabato + domenica 32 euro. Under 12: 1 euro.

In base alle aggiornate disposizioni normative, per accedere al circuito non occorre green pass e non sono previste limitazioni.