Novafeltria, alla Sagra del cascione un evento dedicato agli appassionati di manga e disegno

Eventi

Novafeltria

| 14:02 - 20 Maggio 2022

Oasistore.



Dragonball, Naruto, One Piece, Attack on Titan e Jujutsu Kaisen sono tra i manga più famosi che hanno spopolato nella madrepatria Giappone, ma conquistato anche il pubblico di appassionati in Italia. A Novafeltria la fantasia di qualche disegnatore è pronta a realizzare il particolare connubio tra il mondo manga e la Romagna, questo in un evento collaterale della Sagra del cascione di Novafeltria: domenica 29 maggio, nella piazzetta Umberto I, "Oasistore.com Comics&Co." organizza "Ro-Manga!". La sfida è realizzare disegni in stile manga (magari con i personaggi più famosi) inserendo elementi che richiamino la tradizione romagnola. "Non è un corso, nemmeno un concorso", precisano da Oasistore.com, ad ogni modo tutti i disegni (con il consenso dell'autore) saranno pubblicati sui canali social e rilanciati da "Fumo di chima", una delle riviste dedicate al mondo del fumetto più note di Italia. Ogni partecipante dovrà portare da casa il materiale ed è necessaria l'iscrizione (ogni dettaglio sulla pagina Facebook di Oasistore.com Comics&Co.)