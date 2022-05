Dopo due anni di stop, torna la Festa della Famiglia al parco deli Olivetani di Riccione

Attualità

Riccione

20 Maggio 2022

Parco degli Olivetani.



Dopo due anni di stop torna a Riccione la Festa della Famiglia. Domenica 22 maggio a partire dalle ore 15.30 fino a sera, sarà il polmone verde del parco degli Olivetani ad ospitare bambini di ogni età fino agli adolescenti in un pomeriggio intervallato da giochi, esibizioni sportive e musica. Numerose le associazioni sportive che, oltre a proporre spettacoli e performance, consentiranno ai ragazzi di avvicinarsi al basket, pallavolo, karate, calcio, tiro con l’arco, tennis, pattinaggio artistico e ginnastica acrobatica. Per i più piccoli sarà presente il Centro per le Famiglie con letture e giochi dedicati. Mentre all’ora dell’aperitivo partirà un momento dedicato alle band giovanili con Giocamusica e la possibilità per i ragazzi di cimentarsi nelle esperienze di deejay.



Per le famiglie verrà predisposta un’area pic-nic, presenti anche stand gastronomici.



Ai più piccoli verranno distribuiti gadget dedicati al Centenario di Riccione. Ad accogliere le persone anche un gazebo informativo dedicato all’Unesco e al progetto di valorizzazione delle tradizioni, usi e cultura della spiaggia di Riccione. Durante il pomeriggio ci sarà l’occasione per collegarsi con i radioamatori dall’altra parte del globo grazie alla collaborazione della “CISAR sezione di Riccione – Il Passatore”. Un’ iniziativa organizzata dall’assessorato Servizi alla Persona del Comune di Riccione che dopo il successo delle scorse edizioni per coinvolgimento e partecipazione da parte di famiglie e bambini, e il fermo di due anni causa Covid, viene riproposta alla città per favorire l’aggregazione in uno spazio all’aperto quale è il parco degli Olivetani.