La lista Jamil diventa associazione Rimini Rinata: ecco chi forma il direttivo

| 12:55 - 20 Maggio 2022

Lista Jamil - Rimini Rinata, lista di sostegno alla candidatura a sindaco di Rimini di Jamil Sadegholvaad, diventa associazione.



Presidente è stato eletto Fabio Gamberi, la vice presidente è Daniela Montagnoli, mentre fanno parte del direttivo Simone Campolattano, Francesca Giovanetti, Giovanni Marra, Vincenzo Mirra (segretario) e Mirco Muratori (tesoriere). Si è formato un coordinamento di cui fanno parte oltre al direttivo, i 7 consiglieri comunali di Lista Jamil – Rimini Rinata (Andrea Bellucci, Serena Soldati, Daniela De Leonardis, Marco Zamagni, Ilaria Messori, Michele Lari e Samuele Ramberti) e i 3 assessori (Moreno Maresi, Kristian Gianfreda e Anna Montini). Sono partite le iscrizioni e si sono costituiti i Gruppi di lavoro. Ogni iscritto può indicare a quale gruppo di lavoro vuole portare il proprio contributo. Parola d'ordine: valorizzare le competenze. I gruppi di lavoro rappresentano anche delle “porte aperte” a tutti i cittadini che vogliono segnalare idee e criticità al Consiglio Comunale e all’Amministrazione Comunale.



“Rimini Rinata non vuole essere né un nuovo partito, né sostituirsi ai livelli istituzionali. L’associazione vuole giocare questo secondo tempo, come è stato detto in campagna elettorale, caratterizzato da un forte protagonismo delle persone: da riminesi insieme ai riminesi, senza cavalcare ogni polemica, senza prestarsi ai giochetti dei personalismi, senza perdere di vista l’obiettivo a cui tendere. Partecipazione, trasparenza, fiducia, sostegno per avvicinare ancora di più al governo della nostra città, le imprese economiche e quelle sociali, il mondo delle professioni, le ragazze e i ragazzi”, spiega una nota.