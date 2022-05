Calcio giovanile: Riccione, arrivano le finali del torneo San Lorenzo

Sport

Riccione

| 12:48 - 20 Maggio 2022



Giornata di finali, domenica 22 maggio, al centro sportivo comunale di via Bergamo di Riccione. Si conclude il 38esimo “Torneo San Lorenzo” di calcio, organizzato dalla Polisportiva San Lorenzo, partito nel mese di aprile. Centinaia di giovani calciatori del territorio si sono incontrati in queste settimane nelle diverse sezioni.



Domenica si parte dalle ore 10 con il 16esimo Memorial Francesco Cortese e 12 Memorial Giuseppe Corazzi riservati alle squadre Pulcini (2011) con il quadrangolare Asd San Lorenzo, Riccione 1926, Junior Coriano, Villa San Martino. Alle ore 16 si disputerà la finale Serravalle Academy – Fya Riccione per il 29esimo Memoriale Lazzaretti e 19esima Coppa Bertuccioli, riservata a squadre esordienti 2010. Dalle 17.30 si disputeranno le battute finali del 38esimo Torneo Campidelli e della 19esima Coppa Filipucci, categoria Giovanissimi 2007-2008, con la finale Asd San Lorenzo – San Marino Academy.