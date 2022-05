Cattolica, Sara D'Ambrogio campionessa mondiale di Padel Over 35

Sport

Cattolica

| 12:46 - 20 Maggio 2022

Sara D'Ambrogio con la sindaca Franca Foronchi.

La sindaca di Cattolica, Franca Foronchi, e l’assessore allo sport, Federico Vaccarini, hanno voluto incontrare questa mattina (venerdì 20 maggio), a Palazzo Mancini, la campionessa di padel Sara D'Ambrogio. Lo scorso mese, insieme alla collega Alessia La Monaca, la D'Ambrogio ha trionfato ai campionati del Mondo di Las Vegas vincendo il titolo Over 35.



"Come amministrazione – spiegano sindaca e assessore – siamo orgogliosi dei successi di Sara e di tutti quei talenti che praticano attività sportiva a Cattolica. Dobbiamo ringraziarli perché sono da esempio e stimolo per i giovani e non solo. Crediamo fortemente nello sport quale veicolo di valori educativi e sociali all’interno della nostra comunità".



Sara D’Ambrogio, già campionessa italiana 2017, ha puntato su Cattolica quale sede per la sua seconda Academy che ha preso vita lo scorso anno presso il "Padel Club" di via Del Partigiano. "Grazie alla Sindaca ed all’Assessore – ha commentato la D’Ambrogio – per avermi donato una pergamena per i risultati ottenuti a Las Vegas. Bello vedere come le Amministrazioni abbiano a cuore lo sport e noi sportivi. Essere stata ricevuta da loro è per me motivo di orgoglio".







.