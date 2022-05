Caterina Zucconi, la giovane riminese bronzo ai campionati italiani U14 di spada

Sport

Rimini

| 12:29 - 20 Maggio 2022

Caterina Zucconi con la maestra Ljuba Giangaspero.



Si sono appena conclusi al Play Hall di Riccione i campionati italiani U-14 di scherma.

Erano 10 gli atleti in gara per il Club scherma Ariminum, che hanno gareggiato sia nella spada che nel fioretto.



È Caterina Zucconi la porta bandiera riminese, che ha conquistato il bronzo nella categoria allieve spada (classe ‘08). Medaglia pesantissima, conquistata solo tre settimane dopo il titolo regionale di Faenza.Finale di stagione strepitoso per la giovane spadista che finisce in maniera esemplare le gare del circuito U-14 ,infatti dal prossimo anno entrerà nella categoria U-17.



Caterina ha iniziato la gara subito con la giusta concentrazione finendo il girone preliminare con 5 vittorie e 1 sconfitta,grazie a questo risultato iniziale ha saltato il primo incontro di eliminazione diretta, nel secondo ha vinto contro la Tassano (Chiavari) per 15/11, mentre l’assalto per accedere al tabellone dei 64 ha superato 15/11 la catanese Gianneri. Questi primi due incontri sono stati quelli un po’ più sofferti, dopodiché si è sciolta e ha espresso al meglio la sua scherma: nel tabellone dei 32 ha superato la bustocca Barera 15/11, l’accesso alla finale a 8 lo conquista con la Riscitto di Frosinone 15/8, e infine la semifinale con la romana Trapasso per 15/8.



La sua corsa verso l’oro si è fermata con la Catanese Casale 15/9.Grande festa per il Club Riminese dove oltre alla maestra Giangaspero insegna l’istruttore regionale Pietro Zani, anche lui molto orgoglioso del campionato italiano appena terminato: soddisfatti del lavoro di tutti gli atleti, di come hanno affrontato tutta la stagione e specialmente questo campionato italiano, sicuramente per una società così giovane