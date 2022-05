Cattolica, ‘Cantiere Friends’: i giovani dipingono i piloni al lungofiume del Ventena

Attualità

Cattolica

| 11:51 - 20 Maggio 2022

Cantiere Friends a Cattolica.

Una "esplosione" di colori sotto via Del Prete, dove i piloni al ponte del Ventena sono stati dipinti con murales dai motivi marini. Autori dell'opera collettiva sono stati i ragazzi e le ragazze che, pennelli alla mano, hanno preso parte al laboratorio "Cantiere Friends". Questo il risultato finale della prima tappa di un percorso esperienziale di arte urbana-social-teatro rivolto a giovani dagli 11 ai 19 anni.



Sei gli appuntamenti propedeutici alla realizzazione finale che si sono tenuti presso il Centro Giovani di Cattolica. A guidare i giovani nella progettazione artistica è stata l'illustratrice Sabrina Gennari. Il laboratorio creativo, ideato dal "Teatro Cinquequattrini", è giunto alla sua seconda edizione. Oltre a Cattolica, coinvolge anche i Comuni di Morciano, Saludecio e San Giovanni in Marignano. Una attività gratuita per i giovani che vi hanno preso parte e sostenuta dalla Regione Emilia Romagna (LR 14/2008).



Prima di concludere l'opera l'Assessore alle Politiche giovanili, Federico Vaccarini, ha voluto far visita ai partecipanti al laboratorio. "Ci tenevo a complimentarmi in prima persona con i promotori del progetto e a ringraziare questi giovani artisti per aver donato bellezza ad una zona di Cattolica con la loro creatività ed i colori dei loro disegni. L'opera, oltre a valorizzare il lungofiume Ventena, è stata motivo di socializzazione per gli adolescenti. Visto il valore del percorso compiuto, ho dato loro appuntamento per proseguire e dare continuità al progetto ridipingendo con le loro vernici ad acqua anche i piloni della sponda opposta".