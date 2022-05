Al Tennis Club Viserba alle semifinali il memorial 'Sandrino Boschetti'

Sport

Rimini

| 11:06 - 20 Maggio 2022

Semifinali contrassegnate dalla linea verde nel torneo nazionale di 3° maschile, il memorial “Sandrino Boschetti”, organizzato dal Tennis Club Viserba. Conquistano infatti un posto tra i primi quattro giocatori giovani ed in ascesa come Giacomo Ercolani (Ct Casalboni Santarcangelo), il beniamino di casa e n.1 del seeding, Pietro Vagnini, Tommaso Filippi (Forum Forlì) ed Andrea Bacchini (Tc Riccione). Dunque il torneo viserbese lancia in orbita giocatori che molto presto lasceranno la terza categoria per proiettarsi verso il circuito Open.

Quarti: Giacomo Ercolani (3.2, n.4)-Andrea Leurini (3.2, n.5) 3-0 e ritiro, Pietro Vagnini (3.1, n.1)-Andrea Arrigoni (3.3, n.9) 6-4, 0-6, 10-4, Tommaso Filippi (3.3, n.11)-Massimiliano Zamagni (3.1, n.3) 3-6, 7-5, 10-8, Andrea Bacchini (3.1, n.2)-Andrea Zanuccoli (3.3, n.10) 6-4, 6-4.

Il giudice arbitro è Antonio Giorgetti, direttore di gara Massimiliano Donnarumma.