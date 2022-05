Galassi, molto più che Bottega Storica: la Boutique di piazza Tre Martiri in festa per i 100 anni di attività

Attualità

Rimini

| 10:39 - 20 Maggio 2022

Galassi Bottega Storica.

In principio fu la sartoria Galassi, in via Gambalunga, aperta da Pio Galassi di ritorno da Parigi dove era andato a perfezionare la sua professione di sarto dopo essere passato anche da Milano, già allora capitale della moda italiana. Era il 1922 e Rimini, tanto quanto accade oggi, guardava al futuro con tanta speranza e la volontà di ripartire lasciandosi alle spalle le ferite degli avvenimenti passati. Da quel giorno è trascorso letteralmente un secolo, ma nella Boutique Galassi di piazza Tre Martiri la passione del fondatore vive tutt’ora in questa attività di famiglia, pronta a festeggiare un traguardo a dir poco eccezionale: i 100 anni di attività.



Boutique Galassi incarna alla perfezione il concetto di Bottega Storica: tre generazioni di lavoro e passione per la moda e un esercizio commerciale che profuma di storia. Alla vigilia dei festeggiamenti, è avvenuta la consegna della speciale targa di Bottega Storica da parte del presidente di Confcommercio della provincia Gianni Indino che la mette in rete con le altre Botteghe storiche del territorio. Ad Aldo, che in bottega ci entrò da ragazzino negli Anni Cinquanta e a suo figlio Federico che portano avanti la passione di famiglia, le congratulazioni dell’Associazione, della clientela e della città intera che si uniscono in un caloroso abbraccio in vista della festa privata al Teatro Galli, in programma domani (sabato 21 maggio).



“Non abbiamo scelto a caso di festeggiare questo grande traguardo al Teatro Galli – spiega Federico Galassi –. Lo abbiamo ritenuto la cornice ideale perché, finalmente ricostruito e tornato agli antichi splendori, rappresenta il cuore pulsante della città e della sua rinascita, è il trait d’union con una Rimini elegante, dai gusti raffinati, capace di tenere a battesimo l’Aroldo di Giuseppe Verdi per l’inaugurazione del suo teatro. Siamo orgogliosi ed emozionati. In un secolo è cambiato praticamente tutto, eppure noi siamo ancora qua grazie all’impegno e alla passione che mettiamo nel nostro lavoro, ma soprattutto grazie ai nostri clienti, che hanno risposto entusiasti anche a questi festeggiamenti ricoprendoci di complimenti. Sarà ancora più emozionante averli vicini in questa serata di festa, di ricordi, ma anche piena di voglia di ripartire verso nuovi obiettivi dopo anni difficili per tutti”.



Curiosità tra le mille di 100 anni di storia, è il fatto che la Boutique e la famiglia Galassi non siano un’eccellenza solo per la città di Rimini, ma anche per la Repubblica di San Marino. Mentre il figlio Aldo era già in negozio e negli anni del boom aveva preso sempre più in mano l’attività facendo scelte vincenti, come quella di affiancare alla sartoria la vendita di capi confezionati, poi di portare in Italia i mitici jeans Levi’s e ancora quella di puntare sempre sulla qualità, Pio nel 1961 divenne Capitano Reggente della Repubblica di San Marino.



“Anche questo è un grande onore per noi e alla festa per i nostri 100 anni abbiamo voluto invitare anche le istituzioni sammarinesi– racconta Federico -. È sammarinese anche mio babbo Aldo, nonostante sia nato in un appartamento proprio sopra al negozio in piazza Tre Martiri. A lui dobbiamo la trasformazione della sartoria in boutique avendo lo “sbuzzo”, per dirla alla riminese, di ampliare la parte commerciale mantenendo alta la qualità sartoriale. Abbiamo vestito generazioni di riminesi e turisti e anche attori e cantanti famosi come Gian Maria Volonté, Fred Buscaglione e Lucio Dalla. Non sono più quei tempi lì, ma continuiamo a gestire la Boutique con la passione di sempre, cercando di unire la contemporaneità dei modelli all’alta qualità dei tessuti. E così vorremmo fare anche in futuro: mio figlio Giacomo studia all’università e non so se vorrà intraprendere a tempo pieno questa professione, ma già ci viene ad aiutare. Intanto, festeggiamo questo obiettivo e ripartiamo di slancio verso altri traguardi”.



“Con questa esperienza la Boutique Galassi è pronta ad affrontare le sfide dei giorni nostri e quelle del futuro – dice il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino -. Cento anni di attività sono un traguardo per pochi e riuscire a mantenere i propri tratti distintivi mentre il mondo cambia a una velocità pazzesca è sinonimo di una visione che va oltre l’ordinario. Siamo orgogliosi di poter avere la Boutique Galassi dentro al nostro progetto di valorizzazione dell’identità delle Botteghe Storiche del territorio e ci uniamo ai complimenti della città per il traguardo raggiunto. Di generazione in generazione la famiglia Galassi ha dimostrato di essere capace di stare al passo con i tempi e di consegnare a Rimini un valore aggiunto di qualità nell’offerta commerciale di cui la città ha assoluto bisogno. Ad Aldo e Federico vanno i miei complimenti personali e di tutta la Confcommercio, perché incarnano le doti richieste ai commercianti: empatia, impegno, sacrificio, idee, soddisfazioni. Sono certo che questi 100 anni per la Boutique Galassi saranno solo i primi di una nuova lunghissima storia”.