Femminicidio a Rimini, la figlia ferita ha 27 anni. Sindaco: 'Ci stringiamo attorno alla ragazza'

| 10:06 - 20 Maggio 2022

Femminicidio a Rimini.

È una ragazza di 27 anni e non una giovane di 13 anni, come appreso inizialmente, la figlia dell'uomo che, nel pomeriggio di ieri, ha accoltellato a morte la moglie al culmine di una lite in una abitazione di Via Dario Campana a Rimini. La 27enne, che avrebbe tentato di dividere i genitori, è stata portata in ospedale ferita in modo non grave dove si trova in osservazione. "Un'altra terribile tragedia famigliare che vede come vittime due donne. Una giovane madre uccisa e la figlia, , che sta lottando tra la vita e la morte. Tutta la comunità di Rimini oggi si stringe attorno alla ragazza". Così sui social, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad commenta la notizia dell'uccisione in città di una donna, e del grave ferimento della figlia, da parte del marito, si presume al termine di una lite familiare.