Milano, da città industriale a luogo d’arte e cultura: cosa visitare all’ombra della Madunina

| 10:05 - 20 Maggio 2022

Quando si parla di Milano, è inutile negare come le prime associazioni fatte riguardano la finanza, sede della Borsa nazionale e crocevia dei più importanti affari nazionali che, non di rado, vanno oltre i confini del Belpaese diventando d’ampio respiro internazionale. Un concetto, però, insito nelle generazioni con qualche capello bianco in più, che non vivono nel capoluogo lombardo e vivono di preconcetti che appartengono, da almeno tre lustri, al passato.



Il Duomo: simbolo incontrastato della città meneghina

Cultura e divertimento, marchi di fabbrica del capoluogo lombardo

Milano, infatti, è diventata non solo la capital del, ma una città mitteleuropea, ripercorrendo un percorso analogo a quanto avvenuto ad altre importanti città europee comenegli(pur non essendo la “capitale” finanziaria tedesca, palma che spetta di diritto a Francoforte) nel primo decennio del nuovo millennio.Un luogo diventato estremamente interessante sotto svariati punti di vista, una città che offre ai propri abitanti unaparticolarmente elevata, grazie a servizi efficienti, polmoni verdi all’interno della città che hanno abbassato, considerevolmente, l’inquinamento e tutti i comfort che solo ledel mondo consentono di disporre ai propri abitanti.Una città, soprattutto, diventata estremamente attraente dal punto di vista turistico, condi visitatori provenienti da tutto il mondo che trascorrono alcune giornate alla scoperta delle meraviglie della città meneghina. Un fiore all’occhiello dell’Italia Settentrionale, un luogo davvero magico che consente dida lasciare chiunque a bocca aperta.Basti pensare, ad esempio, al, simbolo della città, dove svetta la tanto amata “” che veglia e protegge la città e i suoi abitanti. Un luogo di culto religioso, diventato col passare del tempo anche la meta privilegiata per chi visita il capoluogo lombardo. Un luogo dalche perdura nonostante l'incedere del tempo, grazie anche a sapienti opere manutentive che le consentono di mantenere l’originario fascino.Ladel Duomo è insita anche nei numeri, essendo il quarto luogo di culto più grande al mondo, capace di poter ospitare contemporaneamente oltre 4000 fedeli quando vengono celebrate le funzioni religiose ed un numero di visitatori record pari adi unità all’anno. Un numero da capogiro quest’ultimo, che raddoppia se si considera il numero totale di turisti che decidono di trascorrere un, breve o lungo che sia, sulla città delle “sponde dei Navigli”.Ed è proprio la zona dei Navigli una delle più apprezzate dai turisti, un luogo che, al calar della sera, offre molteplici, luoghi dove poter apprezzare quanto sia gustosa la cucina locale piuttosto che internazionale. Milano, d’altro canto, è diventata famosa negli anni ‘80 come “capitale del divertimento”, dove spensieratezza e voglia di leggerezza le consentirono di guadagnarsi l’appellativo di “”.E se ai tempi la zona del “divertimento” era nella zona del centro, oggi ine hanno il preso e offrono la possibilità di intraprendere conoscenze con uomini, donne e top trans milano coi quali rendere ancor più conviviale e affascinante una cena a lume di candela o un aperitivo.Un altro grande marchio di fabbrica di Milano è la, come ben testimoniato dal Teatro della Scala, capitale mondiale della “Musica Classica”, un autentico cult per gli appassionati del genere, che sfocia nell’evento milanese più glamour e patinato famoso in tutto il mondo: la “”, un “rito” che viene celebrato tutti gli anni il 7 dicembre, giorno dedicato al “patrono” Sant’Ambrogio