‘Saluti a Riccione’, il libro che ripercorre i 100 anni di storia della città

| 09:44 - 20 Maggio 2022

Saluti a Riccione.

Si intitola "Saluti a Riccione" il libro illustrato che ripercorre la storia della città, coi fatti e agli accadimenti degli ultimi cento anni. Un racconto rivolto ai bambini, ma anche a genitori e insegnanti, per seguire insieme le tappe che hanno segnato la crescita della città. La presentazione del volume è prevista per domani ai Giardini del Centro della Pesa, in biblioteca, alle 17.30.



Presente l'autrice, insegnante e scrittrice Laura Oppioli che ha lavorato con l'artista Roberto De Grandis il quale si occupato delle illustrazioni. La pubblicazione fa parte del palinsesto de La Riccionese - Autori, storie e personaggi della comunità di Riccione, rassegna dedicata al Centenario del Comune autonomo e verrà distribuito nei nidi, nelle scuole dell'infanzia e primarie. Sono 13 le tavole illustrate alternate con disegni in bianco e nero e colore a corredo del testo, che spazia dalla nascita del nuovo comune, agli eventi tragici, quali la guerra, i successi e la crescita demografica, ma soprattutto la memoria e il ricordo di cittadini e cittadine che con il loro impegno e i loro sacrifici hanno contribuito allo sviluppo e al successo di Riccione. Tra le tavole omaggi a Katsushika Hokusai e Silvestro Lega.



"Questo libro- affermano gli autori- ha lo scopo di tenere viva la memoria del luogo ed educare i bambini a sviluppare una coscienza civica che li porti ad amare la loro città, perché possano impegnarsi per valorizzarla nel rispetto del passato e delle tradizioni". Saluti a Riccione è una pubblicazione della casa editrice Fulmino con il contributo del Club del Sole.