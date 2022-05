Il weekend è vivo a Coriano con la presentazione di un libro e una camminata alla scoperta del territorio

Attualità

Coriano

| 09:23 - 20 Maggio 2022

Assessore Anna Pazzaglia e sindaco Domenica Spinelli.

Un fine settimana estremamente interessante quello che si prepara a vivere Coriano a partire da domani.





Sabato 21 maggio, infatti, si comincia presso la Sala Isotta del Teatro CorTe con la presentazione del libro “Mamma voglio andare” di Delia Del Greco, vincitore del Premio letterario “Città di Verona”. Interverranno il sindaco Domenica Spinelli, l’assessore Giulia Santoni e il giornalista Mauro Mazza. Al termine rinfresco per tutti i presenti offerto dall’Amministrazione comunale.





Domenica 22 maggio l’appuntamento è alle ore 8 in piazza Don Minzoni, punto di partenza della Camminata a San Patrignano (prenotazioni Pro Loco 3358054413 entro la giornata di oggi venerdì 20 maggio) con visita e pranzo all’interno della comunità. Il ricavato sarà devoluto a Caritas per contribuire al sostentamento dei profughi ucraini ospitati a Coriano.





“Come promesso lavoriamo senza sosta anche nei fine settimana – dice la sindaco Domenica Spinelli - secondo un principio che ci siamo dati che è quello di impegnarci fino all’ultimo giorno del nostro mandato per poi ricominciare subito. Queste iniziative dimostrano la vitalità e la serietà dell’amministrazione comunale che ho l’onore di guidare e che in questi dieci anni anche e soprattutto a favore della cittadinanza e della solidarietà ha dato il meglio di sé. Mi auguro una partecipazione importante ad entrambi gli eventi, vi aspettiamo”.

“Quella di domenica sarà la prima di una serie di camminate previste per valorizzare l’immagine del territorio attraverso percorsi e sentieri in natura, per sviluppare nuove forme di esperienza e fruizione turistica – così l’assessore al Tursismo Anna Pazzaglia -. La prossima data sarà all’alba del 3 luglio in occasione della Pink Week”.