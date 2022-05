A RiminiWelness la formazione per professionisti fitness 

Attualità

Rimini

| 17:07 - 19 Maggio 2022

RiminiWellness.

Ci sarà spazio anche per la formazione durante l'edizione numero 16 di RiminiWellness, il salone dedicato al benessere in programma nella città romagnola dal 2 al 5 giugno. Nelle giornate della kermesse si alterneranno corsi di alto livello per gli addetti ai lavori e per chi vuole trasformare la sua passione per lo sport nella propria professione. Tra i diversi appuntamenti spicca un focus, in collaborazione con Fitnessbook.it, su esercizio callistenico e nutrizione nella fase di recupero funzionale alla presenza del ginnasta Jury Chechi, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996; un seminario sulla figura del preparatore atletico alla presenza di Jairo Junior, fondatore di Cross Cardio Culture e, ancora in collaborazione con Fitnessbook.it si terrà la prima edizione del Franchising Day, un convegno sul Fitness Manageriale rivolto a chi è già proprietario di una palestra, a chi vorrebbe diventarlo, a imprenditori e a personal trainer interessati alla soluzione del franchising. Relatori i fondatori e rappresentanti di 7 delle catene di palestre più note sul territorio nazionale: AnyTime Fitness Italia, Fit and Go, Audace Palestre, Fit Active, Urban Fitness, FitUp, Fit Express.