Rimini: uccide a coltellate la moglie e ferisce gravemente la figlia

19 Maggio 2022

Tragedia a Rimini, dove si è consumato l'ennesimo femminicidio: oggi (giovedì 19 maggio), intorno alle 16, una lite familiare in una palazzina di via Dario Campana si è conclusa con l'accoltellamento, da parte del marito, della moglie e della figlia minorenne. La prima ha perso la vita, la seconda, che aveva cercato di dividere i genitori, è stata ferita da alcuni fendenti e soccorsa dal personale del 118. Sul posto è intervenuta anche la Polizia. Il marito è stato portato in Questura e sottoposto a interrogatorio.