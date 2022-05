Rinaldini in centro: ci siamo, inaugurato il nuovo chiosco

Attualità

Rimini

15:46 - 19 Maggio 2022

Il taglio del nastro a cura di Roberto Rinaldini e del sindaco Jamil Sadegholvaad, con Nicole Rinaldini e Micaela Dionigi.

Parole d'ordine: unicità e semplicità. È questo – ma non solo – il nuovo Chiosco inaugurato oggi (giovedì 19 maggio) in Piazza Francesca da Rimini che porta la firma di Roberto Rinaldini.

Alla cerimonia del taglio del nastro presente il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e la Presidente gruppo Sgr Micaela Dionigi.



Un chiosco in pieno centro riminese, nella suggestiva cornice di Castel Sismondo, che si

ispira alle eccellenze del territorio e allo stile street food ma rivisitati dall'estro di uno chef e pastry chef pluricampione del mondo. E lo fa dalla colazione all'after dinner con proposte dolci e salate, gelato, granite siciliane, cocktail e molto di più.



Il Chiosco si propone come unicum nel territorio riminese, a partire dalla location. Dispone di un dehors di 60 metri quadrati, con 24 tavoli, e si inserisce armonicamente in un contesto di grande pregio storico, il quattrocentesco Castel Sismondo, nel centro di Rimini. Spettacolo mozzafiato, ricco di storia, che rende il Chiosco il luogo ideale dove rilassarsi nella storica e verde cornice felliniana e assaggiare spianate, gelato, brioche e quant'altro da gustare direttamente ai tavoli o nell'arena della piazza antistante.