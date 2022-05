I viticoltori sfidano la crisi: sinergia per Rimini Rebola e una settimana di eventi per promuoverla

Attualità

Rimini

| 15:40 - 19 Maggio 2022

I produttori di Rimini Rebola.



"L'attuale congiuntura economica è una montagna insormontabile. Ma chi fa il viticoltore è per definizione ottimista: la vigna termina la produzione dopo 4 anni, per fare il vino ce ne vuole un altro, se uno non avesse la speranza nel futuro, dovrebbe cambiare mestiere". Sandro Santini, presidente del consorzio "Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Rimini", esprime fiducia, in un momento in cui tutte le aziende locali devono affrontare i rincari delle bollette, presentando la Rimini Rebola Week, settimana di promozione di un'eccellenza della produzione locale. Dal 23 al 29 maggio in vetrina, tra cantine e ristoranti, ci sarà la Rimini Rebola: il progetto, avviato due anni fa con l'obiettivo di valorizzare la produzione enologica locale, vede insieme 16 produttori. "Abbiamo deciso di sviluppare un progetto di comunicazione complessivo, al di là dell'aspetto enologico: dentro la Rebola c'è un territorio, che può essere comunicato attraverso questo prodotto".



Così dal 23 maggio tutte le cantine aderenti al progetto saranno aperte per la degustazione della Rebola, mentre i ristoranti aderenti all'iniziativa la presenteranno come vino del giorno. Non solo: tanti gli eventi collaterali in programma. Al weekend il cinema Fulgor abbinerà la Rebola al film Nostalgia di Mario Martone, con Pierfrancesco Favino, mentre domenica 29 maggio il Rockisland attirerà un pubblico giovanile con "Rebola di follia". "Sarà un evento diffuso perché questo progetto diventa un progetto di comunità. Abbiamo pensato a cena dedicate, momenti dedicati ai singoli territori. è una festa e un momento ideale per ripartire per la prossima attualità e per rivalutare la Rimini Doc nel suo complesso, passando dalla suggestione rebolistica a quella rossista", chiosa Santini.