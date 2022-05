Ecco la nuova Coin in Corso d'Augusto, completati i lavori di ristrutturazione

Attualità

Rimini

| 15:17 - 19 Maggio 2022

Lo store Coin di Rimini.

Lo storico negozio Coin di Rimini, in Corso d’Augusto, si rinnova, pronto ad offrire alla città un’esperienza di shopping sempre più completa, caratterizzata da un brand mix ancora più accurato e da concept innovativi come Lifestyle Hub, Beauty Innovation e Coin Season.



Al piano terra, i riminesi potranno scoprire il Lifestyle Hub, l’area dedicata a innovazione ed esperienzialità lanciata da Coin nel 2021, e presente negli store di Milano V Giornate, Catania, Napoli e a Roma Cola di Rienzo. Al suo interno, spazio al design e al suono unico degli speaker Sonos, alle iconiche macchine fotografiche Polaroid, al brand made in Italy di cosmetica attiva Rezet360, a Nandog Pet Gear e alla sua linea di accessori per cani realizzati all’insegna del connubio tra moda e praticità, estetica e funzionalità e alle borracce sostenibili di Izmee.



L’offerta continua con il debutto assoluto di Beauty Innovation. Al suo interno, una selezione di brand di tendenza, green e sostenibili. Tra le proposte skincare i prodotti di Verdilab, marchio svizzero di cosmetici 100% naturali; quelli a base di latte di bufala di Biancamore; la proposta vegan e nickel tested di cosmesi e make-up di Purophi e quella di Collesi Beauty, la prima e unica skin beer therapy, con prodotti a base di birra artigianale. Presente anche Goovi, fondato da Michelle Hunziker, che nasce dalla combinazione di ingredienti naturali con la filosofia delle good vibes; Biofficina Toscana, linea di cosmetici eco-biologici certificati; That’so, brand di cosmesi made in Italy caratterizzato da innovazione e sostenibilità e che promuove l’idea del fast beauty, e Elekea, con le sue tisane e i suoi integratori naturali, efficaci e sicuri. Per il mondo haircare, invece, da segnalare Gyada Cosmetics, con i suoi prodotti vegan e cruelty free. Completano l’offerta con i loro device per una beauty routine efficace e personalizzata Foreo e Smoothskin, che grazie a Coin arriva per la prima volta in Italia. Non solo prodotti, però, ma anche servizi, come da paradigma Coin: lo spazio Beauty Innovation ospiterà, infatti, anche una esclusiva beauty room, dove potersi lasciare guidare nelle proprie scelte da consulenti di bellezza ed esperti.



Sempre il piano terra ospiterà poi un altro nuovo format, Coin Season, concept multicategory pensato per valorizzare i prodotti più accattivanti, nei momenti stagionali più significativi. Si partirà con il mondo mare per poi cambiare assortimento nel corso dei diversi periodi dell’anno per rispondere sempre al meglio alle esigenze dei clienti.



Ulteriore novità, all’ultimo piano, un’area complessiva di 1.000 mq dedicata a King, importante retail di abbigliamento e accessori delle migliori marche che approda a Rimini dopo aver aperto in altre città dell’Emilia-Romagna. King, che conta 32 negozi in 5 diverse regioni italiane, si inserisce per la prima volta all’interno di un grande department store come Coin e propone abbigliamento fashion, articoli sportivi, scarpe e accessori con un’offerta che va dai più importanti brand mondiali a private label di grido.



A rispondere alle esigenze più ampie dei clienti, infine, le proposte di abbigliamento e accessori di marchi storici come CK Jeans, Tommy Denim, Armani Exchange, Lauren by Ralph Lauren ma anche Lacoste, Superdry, Navigare e l’area dedicata all’home decoration, con una ricca selezione di proposte di Coincasa, il brand Coin che dal 1962 interpreta con le sue collezioni il gusto italiano del vivere e dell’abitare con creatività e passione.